Devlet demir yolları TCDD Seferleri iptal mi edildi MART 2020 ? Korona nedeni ile tren seferleri ne olacak 2020,Tcdd bilet iptal

TCDD seferleri iptal mi edildi 2020 , trenle seyehat yasaklandı mı,tren bileti alanlar ne olacak,tren seferleri korona virüsü nedeni ile yasaklandı mı,TCDD bilet iptal

İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklama ve saat 22,00 da Recep Tayyip Erdoğan'ında yaptığı ulusa sesleniş açıklamasında,Şehirler arası seyahate sınırlandırlamalar geldi.Şehirler arası otobüs seferleri Valiliğe bağlı izne tabi olacak.

SON DAKİKA..SON DAKİKA..

TCDD seferleri iptal mi edildi 2020 , trenle seyehat yasaklandı mı,tren bileti alanlar ne olacak,tren seferleri korona virüsü nedeni ile yasaklandı mı diye çok ciddi sorular geliyor kamusaati.com'a , bizde bu soruların cevaplarını tek tek sizler için yazdık..

TCDD SEFERLERİ,BİLETLERİ TAMAMEN İPTAL EDİLDİ.SADECE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYAN KİŞİLER ÖZEL İZİNLE ANCAK SEYAHAT EDEBİLECEKLER.

Cumhurbaşkanımızın corona virüsü sebebi ile aldığı kararlar neticesi ile,TCDD seferleri yarın 28 mart 17,00 dan itibaren tamamen iptal edildi.Aşağıdakilerin dışında hiçbir vatandaşımız toplu taşıma araçları ile başka bir ile gidemeyecek.

28 MART 17,00 İTİBARI İLE ŞEHİR DIŞINA SEYAHATLERİN TAMAMI İPTAL,OTOBÜSLE,UÇAKLA YA DA TRENLE SEYAHET YASAKLANDI.

TÜM VATANDAŞLARIMIZIN BULUNDUKLARI ŞEHİRDE KALMASI ESASTIR.

SADECE AŞAĞIDAKİLERİN DIŞINDA TÜM TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE SEYAHETLER YASAKLANDI

DOKTOR KARARI İLE BAŞKA BİR ŞEHİRE GİTMESİ GEREKEN VATANDAŞLAR

HASTALIK , ÖLÜM VB , VAKALARI OLANLAR BU KAPSAMDA DEĞİLDİR,GEREKLİ İZNİ VALİLİKLERDEN ALABİLİRSİNİZ

İLLER ARASI SEYEHAT İZNİ ALABİLMEK İÇİN KAYMAKAMLIKLARDAN DA İZİN ALABİLİNECEK

SEYAHET İZNİ SADECE SEYAHET İZİN KURULUNA BAŞVURUP,ÖZEL İZİN KAĞIDI ALMALARI GEREKECEK.

BU KARARLAR OTOGARLARDAN ALINABİLECEK,OTOGARLARDA SEYAHET İZİN BELGESİ ORADAN ALINABİLECEK,

İŞTE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YENİ TEDBİRLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

İŞTE CUMHURBAŞKANIMIZIN SON UYARI NİTELEĞİNDE KORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ AÇIKLAMALARI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KOYMADAN BİR BAKIMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ DİYEBİLİRİZ.YANİ CUMHURBAŞKANIMIZ SON KEZ UYARDI, YİNE İHLALLER OLURSA KARAR AĞARLAŞTIRILACAKTIR DEMEK İSTEDİ.

ALIŞVERİŞ HARİÇ SOKAĞA ÇIKMAYIN DEDİ

İLLER DE PANDEMİ KURUMLARI OLUŞTURULACAK YANİ GEREK GÖRÜLEN İLLERDE KARANTİNA YA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLECEK

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK VALİLİK İZNİNE TABİ OLDU

30 BÜYÜK ŞEHİRDE BU ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE İZLENECEK DEDİ,YANİ BUNU ŞÖYLE YORUMLAYABİLİRİZ,BİRKAÇ GÜN DAHA SOKAKLAR DOLU OLURSA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANABİLİR

KİMSE DESTEKSİZ KALMAYACAK,ÜRETİM DEVAM EDECEK

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