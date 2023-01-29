Devlet Dar Gelirli Aile yardım başvurusu, Kızılay Nakdi Yardım ve Fakirlik Destekleri Ve Kredileri 2023

Kızılay Yardım Başvurusu Almak İstiyorum Ne Yapmalıyım 2023, Dar gelirli ailelerin geçim yükünü hafifletmek için devlet ihtiyaçlarına yönelik farklı kategorilerde destek sağlıyor. Devlet destekleri kapsamında nakdi yardım, elektrik yardımları, doğal gaz yardımı kömür desteği, gıda yardımı, okul çocukları için kırtasiye yardımı, asker ailelerine yönelik yapılan nakdi yardımlar geliri olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için yaşlılık maaşı, eşi vefat etmiş kadınlar için dulluk maaşı ve daha fazlası….

Tabi bunları alabilmek için bazı şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca devlet destek çalışmalarında kredi kartı borçlarına yönelik çalışmalarına yönelik olduğu da düşünülüyor. SED yardımı ve Aile destek paketi gibi yardım seçenekleri de dar gelirli aileler için en önemli destek kaynağı olmaktadır.

Dar Gelirli Ailelere Destek Başvurusu

Dar Gelirli Ailelere Destek Başvurusu yapmak isteyenler ikamet ettiği il ya da ilçelerin Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığına giderek başvurularını yapabilirler. Ayrıca E- devlet üzerinden de başvurular yapılabilmektedir.

Ekonomik açıdan güçlük çeken aileler için verilmekte olan bu destek başvuruları Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Başvuru yapmadan önce başvuru şartlarını iyi okumanız çok önemlidir. Bu destekler genel olarak geliri asgari ücretin altında olanlar ve aile içerisinde sigortasız çalışanlara verilmektedir.

Dar Gelirli Ailelere Destek Başvurusu İstenen Şartlar ve Gerekli Belgeler

Ülkemizde maalesef çok sayıda vatandaş açlık sınırının altında yaşıyor. Bu aileler temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ise dar gelirlinin ailesini geçindirmekte güçlük çekenler vatandaşları için birçok destek ve yardımlarda bulunmaktadır.

Bu yardımları alabilmek için gerekli belge ve evrakları temin edip ilgili birimlere vererek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dar Gelirli Ailelere Destek Başvurusunda İstenen Şartlar ve Gerekli Belgeler şunlardır;

Fakirlik belgesi,

Kimlik belgenizi aslı ya da fotokopisi

Nakdi yardım fotokopisi

Bunlar tüm yardımlar için istenen temel belge ve evraklar olmaktadır. Bunların yanı sıra başvuru yapacağınız yardım türüne göre ek belge ve evraklar da istenebilir. Örnek vermek gerekirse; kira yardımı başvurusunda bulunmak istiyorsanız kira yardımı kontratı ya da engelli aileler için verilen engelli yardımları başvurusu için engelli heyet raporu gibi ek belgeler de vermeniz gerekmektedir.

Dar Gelirli Ailelere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar Hangileri?

Dar gelirli ailelere destek veren kurum ve kuruluşların hangileri olduğu da çok sık merak edilmektedir. Genel olarak baktığımızda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ilk akla gelmektedir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmadan nakdi yardım alabilmek için bizzat sosyal yardımlaşma Vakıflarına başvuru yapmanız gerekmektedir.

Aynı zamanda valilik ve belediyeler, Kızılay, vakıflar genel müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları gibi birimler ülkemizde dar gelirli ailelere destek veren kurum ve kuruluşlardır.

Dar Gelirli Ailelere Destek Veren Dernekler

Dar Gelirli Ailelere Destek Veren Dernekler de bulunmaktadır. Bu dernekler dar gelirli veya muhtaçlık sınırını altına olanlara vatandaşlara para yardımı, giysi yardımı, eşya yardımı, yakacak yardımı benzeri yardım türleri veriyor.

Türkiye sınırları içerisinde muhtaç kişilere nakdi yardımı yapan derneklerin isimleri şunlardır;

Dost Eli Yardım

Kızılay

Vuslat

İyilik dayanışma ve yardım derneği

T.C yardım sevenler derneği

Dar Gelirli Ailelere 2500TL Yardım Başvurusu

Dar Gelirli Ailelere 2500 TL yardım başvurusu birçok kimse tarafında sıklıkla araştırılıyor. Dar gelirli aileler hiçbir yardım almadıysa E-devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu hizmeti üzerinden başvurularını yapabilirler.

SED yardımı kapsamında yer alan 2500 TL kapsamında olan 2500 TL nakdi destek yardımı, ilk öğretim ortaöğretim orta okul seviyesinde olup olmayanlar ve yüksek öğrenime devam edenlerin kendilerine ya da ailelerine verilmektedir.