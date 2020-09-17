Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır

Türk Tabipler Birliği kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Tabipler Birliğini kapatabilir mi? Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını istedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliğine tepki gösterdi.

İHANET OLUŞUMU

Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Bunu görüyoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz. Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? “ ifadelerini kullandı.

"HAİNCE BİR TERTİP"

Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikeli ve tehdit saçtığını belirten Bahçeli, “Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır” ifadelerine yer verdi.

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