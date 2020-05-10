Devlet Bahçeli'nin Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan Görevden alındı!

Cüzdanınızın içine bir tutam tuz koyun ve olanlara şahit olun.. Negatif enerji, bulunduğu yere huzursuzluk ve şanssızlık getirir. Halk arasında, tuzun negatif enerjiyi uzaklaştığına inanılır. Eğer yakınınızda negatif enerji olduğunu düşünüyor ve bu enerjinin cüzdanınızada geçtiğini hissediyorsanız,