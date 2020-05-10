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Devlet Bahçeli'nin Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan Görevden alındı!

Kayseri ülkü ocakları başkanı Sayın Serdar Turan görevden alındı

Devlet Bahçeli'nin Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan Görevden alındı!
10 Mayıs 2020 Pazar 22:00

Devlet Bahçelinin talimatı ile Kayseri ilimizin Ülkü Ocakları başkanı SERDAR TURAN görevinden alındı

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı. Serdar Turan, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemişti.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emri ile görevine son verildiğini duyurdu.

Bu duruma ne sebeb olmuştu?

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemişti.

İŞTE SERDAR TURAN'IN O AÇIKLAMASI

HABERTURK

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