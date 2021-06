Devlet Bahçeli: HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur

MHP Lideri Bahçeli, HDP'ye kapatma davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Devlet Bahçeli, konuşmasında HDP'nin kapatılmasına ilişkin devam eden davaya değindi.

Bahçeli, HDP’nin kapatılma süreciyle, "bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin tavsadığını" ifade etti.

"MAHKEMENİN İKİNCİ KEZ İADE SEÇENEĞİ KALMADI"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iade edilen HDP’nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açtığını anımsatan Bahçeli, "HDP’nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye, vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM’de kaybedemez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez." değerlendirmesinde bulundu.

"İHANETİN BEDELİNİ ÖDETMEK İÇİN NEYİ BEKLİYORUZ"

HDP’nin kapatılmasının artık hukukun konusu olduğunu, bu kanlı ve karanlık sayfanın açılmamak üzere kapatılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM’de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tevsik edilmiş PKK’lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır? Maşeri vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz? Şayet bölücülüğün hesabını soracaksak, şayet hukuk devletinin varlığını göstereceksek gün bugündür, melanetin yeri bağımsız Türk mahkemelerinde kurulan sanık sandalyesidir." diye konuştu.

"KAPATILMASI AYM'NİN NAMUS BORCUDUR"

TİP’li bir milletvekilinin 'bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir.' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz?' diye soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak TBMM’de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete 'katil' diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı, bu iktidarın azı dişlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer Gazi Meclis’in çatısı değil, demir parmaklıkların arkasıdır. Bununla birlikte HDP’li bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır. HDP, terörizmin siyaset ayağıdır. HDP, terör örgütünün Meclis’e sızmış nifak uşağıdır. HDP’nin kapatılması, siyasetten, demokrasiden kaydının silinmesi hepimizin, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur."