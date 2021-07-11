Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl dönümü fidanı

UFC 264'te Conor McGregor - Dustin Pourier mücadelesini, McGregor'un bileğinin kırılması sonucu Pourier kazandı. Karşılaşmanın başında sol ayağını yere basarken kıran ve acı içinde yere düştükten sonra kalkıp devam etmeye çalışan McGregor, bunu başaramayınca mücadele hakem kararıyla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan Pourier, "Conor çok kirli dövüşüyor, eldivenimi tuttu, hakem görmesine rağmen bir şey demedi" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Trump da dev mücadeleyi izleyenler arasındaydı.