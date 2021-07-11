Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl dönümü fidanı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3'üncü yıl dönümünde Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üstünde tebrik notu bulunan bir çınar fidanı gönderdi.
Türkiye, 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmeye başladı.
Sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinin 3'üncü yılını geride bıraktı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı kurduğu AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti.
"ÇINAR RÜYASININ TEZAHÜR ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"
Bahçeli'nin hediyesinde, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ce Zat-ı Devleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yılını gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla..." notu yer aldı.
GENEL BAŞKAN'DAN CUMHURBAŞKANI'NA TEBRİK
MHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı." ifadeleri kullanıldı.