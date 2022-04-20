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Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi

Dün akşam bir araya gelen Cumhur İttifakı liderlerinin iftarında Bahçeli, Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi
Ömer
Ömer
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar sofrasında bir araya geldi.

Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller ise kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Bahçeli'nin hediyesi

MHP Lideri Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.

Esmaül Hüsna'yı temsil ediyor

İftar sonrasına konulan güllerin adedinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği ortaya çıktı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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