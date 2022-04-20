Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediyesi

Sosyal Güvenlik Mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak bir istisnası var. O şartı yerine getirenler staj sonrası borçlanma yapıp erken emeklilik imkanı yakalıyor. İşte o detay!