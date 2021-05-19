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Devlet Bahçeli, CHP'nin HDP'ye bakanlık sözünü eleştirdi

Devlet Bahçeli, "CHP, PKK’yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, CHP'nin HDP'ye bakanlık sözünü eleştirdi
19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Lideri, "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır." dedi.

"PKK'YI DEVLET YÖNETİMİNE TAŞIMAYI DÜŞÜNECEK KADAR.."

CHP'nin HDP'ye bakanlık sözü vermesine de değinen Devlet Bahçeli, "HDP’ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK’yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır." dedi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı ile mafya yakınlaşması iddialarına da cevap verdi.

"MAFYAYI TAKMAYIZ, MAFYADAN DA ANLAMAYIZ"

MHP Lideri, "Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağının 'mafya' olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı, bize kalırsa önce kendine bakmalı, irtibatlarını gözden geçirmelidir. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin, mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı, cumhurla birliktedir." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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