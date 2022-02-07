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Devlet Bahçeli: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaparak adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olacağını vurguladı.

Devlet Bahçeli: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir
07 Şubat 2022 Pazartesi 10:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Cumhur İttifakı'nın, 2023 yılının Haziran ayında yeni bir zafere imza atacağını belirten Devlet Bahçeli, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

"AÇIK ARA FARKLA YİNE KAZANACAK"

İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla yine seçimi kazanacak." ifadelerine yer verdi.

"KARANLIK PROPAGANDALAR ŞİMDİDEN BAŞLAMIŞ"

Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde propagandalara başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur.

"'TEKRAR ADAYLIK' ÖNÜNDE ENGEL YOKTUR"

Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKTAN GERİ DURMAYIZ"

Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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