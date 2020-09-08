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Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır

MHP Lideri Bahçeli, erken seçim iddialarına nokta koyarak, seçimlerin 2023'te gerçekleşeceğini, MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının da Recep Tayyip Erdoğan olacağını belirtti.

Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
08 Eylül 2020 Salı 00:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli'nin gündeminde ise erken seçim iddiaları ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin hangi adayı destekleyeceği vardı.

MHP Lideri ilk olarak erken seçim iddialarına nokta koyarak "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır." dedi

ADAYIMIZ MUHTEREM CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN OLACAK

Bahçeli, MHP'nin 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de destekleyeceği adayın belli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı çetelesi tutan, toplumsal ve siyasi kısır tartışmaları kamçılayan kötü niyetliler şu gerçeği yeri gelmişken özellikle hatırlarında tutsunlar ki; Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekil"

Devlet Bahçeli: 2023 te Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan dır #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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