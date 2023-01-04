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DEVA Partili Sanem Oktar: Anayasa'dan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz

DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Oktar, katıldığı radyo programında "Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna, "Doğru" yanıtını verdi.

DEVA Partili Sanem Oktar: Anayasa'dan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz
Kamusaati
Kamusaati
04 Ocak 2023 Çarşamba 22:18

6'lı masanın bir ayağı olan DEVA Partisi, dikkat çeken yeni bir açıklamayla gündeme geldi.

Partinin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, bir radyo programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Oktar, 'Türklük' tanımıyla ilgili bir çıkışta bulundu.

Oktar, her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsediklerini belirterek, Anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk anne babadan doğma' ifadelerini ele alarak planladıkları öneriyi açıkladı.

"Etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır"

Program sunucucu Enver Aysever'in "Türkiye'de Atatürk milliyetçilliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna cevap veren Sanem Oktar, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz.

Anayasa'nın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. O maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Mevcut maddede 'Türk anne babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."

Ali Babacan'dan Kürtçe anadil açıklaması

Parti lideri Ali Babacan da, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamıştı. Bu ifadeler, 6'lı masada Kürtçe polemiğinin yaşanmasına neden olmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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