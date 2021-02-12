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Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti

Rusya'nın Belousovo kasabasında bir fabrikada işçi olan kadın, kıyma makinesine tavuk attığı sırada düzenekte sıkıştı. Kadın, kendini kurtaramayınca dev makinenin vakumu kadını içeri çekti. İsmi belirtilmeyen kadının yapılan ilk incelemesinde, göğüs kısmında oluşan yaralardan dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti
12 Şubat 2021 Cuma 13:15

Dev kıyma makinesine kapılan kadın, hayatını kaybetti

FABRİKANIN KORUYUCU ÖNLEMLERİ YOKMUŞ

Yaşanılan korkunç kaza sonrası fabrika incelemeye alındı. Fabrikanın koruyucu hiç bir önlem almadığı ortaya çıktı. Tavuk eti üretimi yapan çiftlik ve fabrikaya işçi tedarik eden şirket hakkında soruşturma açılacağı belirtildi.

Dev kıyma makinesine kapılan kadın, hayatını kaybetti

Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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