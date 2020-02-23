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Dev galibiyetin ardından Facebook çöktü mü? Facebook'da paylaşım yapılmıyor

Facebook çöktümü,facebook da neden resim paylasılmıyor,facebook da sorun mu var 23 şubat 2020

Dev galibiyetin ardından Facebook çöktü mü? Facebook'da paylaşım yapılmıyor
23 Şubat 2020 Pazar 21:38

Kadıköy'de 21 yıl sonra 3-1 gibi net bir skorla Fenerbahçe'yi kendi evinde yenen Galatasaraylılar çıldırdı..Şuanda Facebook'ta özellikle resim paylaşılmıyor..Sorunun sosyal medyaya aşırı yüklenmesinden kaynaklı olduğu düşünülüyor..

Facebook çöktü mü Facebook neden açılmıyor

Galatasaray spor külübünün 21 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçeyi devirmesinin ardından sosyal medya da özellikle Facebook'da paylaşım rekorları kırılıyor..Bunun neticesinde de özellikle Facebook ve Tiktok gibi sosyal medyaya girişlerde sorunlar yaşanıyor..

Capsler patladı..

Tüm Galatasaraylıların neredeyse hepsi büyük maçın capslerini paylaşım yapıyor..Bu nedenle de Facebook kilitlendi..Maçın bitmesinin ardından yoğun bir şekilde sevinip,sosyal medya da paylaşım yapan Galatasaraylılar, Facebook'u kullanılmaz hale getirdi!

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