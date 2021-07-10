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Destek ödemeleri bugün yatırılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 420,5 milyon liralık desteği bugün üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyledi.

Destek ödemeleri bugün yatırılıyor!
10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:25

420.5 MİLYONLUK ÖDEME BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticiye 57 milyon 892 bin 611 TL, çay budama tazminatı kapsamında 184 bin 894 kişiye 302 milyon 215 bin 668 TL, çay budama masrafı kapsamında 4 ilde 4 milyon 353 bin 78 TL, bitki karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin TL, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplam 420 milyon 412 bin 658 TL'lik destekleme ödemesi, bugün üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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