Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı: İlk konutlar TOKİ'ye komşu olacak

Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı. İlk konutlar şehirlerdeki mevcut TOKİ konutların yanında yükselecek. Bunun nedeni, bu bölgelerdeki planlama ve altyapının hazır olmasının inşa sürecini hızlandırması. Evler yapılırken şehirlerdeki yerel doku ve sosyolojik yapı da gözetilecek.

Deprem bölgelerinde yapılacak ilk konutlar, asrın felaketinden sapasağlam çıkan TOKİ konutlarının yakınlarında yükselecek.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken inşa edilecek ilk konutların alanları tespit edildi. Mart başında ilk etapta 200 bin konutun inşaatına TOKİ koordinasyonunda başlanacak. Bu sayı ihtiyaca göre yükselecek. İlk konutların halihazırda bulunan TOKİ konutlarının çevresine yapılacağı öğrenildi. Bunun gerekçesi ise bu alanlarda planlama ve altyapı çalışmasının hazır olması ve bunun inşaat sürecini daha da hızlandıracak olması.

YER TESPİTİNDE BEYİN FIRTINASI

Zemin etüdü tamamlanan konutların inşasına kısa süre içerisinde başlanacak. Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından 11 ilde eş zamanlı düğmeye basılacak. Yer tespitine 11 şehrin milletvekilleri, valileri ve belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile görüşülerek karar verildi. Konutlar için TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut, Yapı İşleri, Kentsel Dönüşüm, Mekansal Planlama ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü eşgüdümünde çalışılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, proje için Türkiye'nin en iyi mimar ve mühendisleriyle çalışılıyor.

BÜYÜK VE ÇIKMA BALKONSUZ

Yeni yerleşim için bir master planı hazırlanıyor. Binaların altında dükkan olmasına izin verilmeyecek. Deprem bölgesi olduğu için stabil bir betonarme kullanılacak. Evler, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşa edilecek. Deprem anında tehlike oluşturan büyük ve çıkma balkonlar yapılmayacak. Deprem bölgesinde ovalara kurulan şehirlerde zemin etüdü iyi yapılmadığı için yapılar toprağın içine gömüldü. Ancak dağ eteklerine yapılan ve zemini kayalıklardan oluşan yapılarda hasar çok az ya da hasarsız. Bu sebeple konutlar inşa edilirken bu faktör de göz önünde bulundurulacak. Öte yandan konutlar inşa edilirken yerel doku ve sosyolojik yapı gözetilecek. Şehirlerin içinde bulunan kültürel doku ve tarihi miras korunacak.

MÜLK SAHİPLERİNE TAKAS

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde mülk sahibi olan vatandaşlar için de takas ve transfer usulünü izleyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, “Buradaki mülkiyet sahibi vatandaşlarımızı da gerek takas yapmak, gerek imar transferi ile birlikte onları da mağdur etmeden şehrin çeperinde belirlediğimiz sağlam güvenli alanlara taşımasını gerçekleştireceğiz” demişti.

Malzeme zinciri tamam

Konutların inşa süresinde tedarik zinciri de planlandı. Demir ve çimento başta olmak üzere tedarikte herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuya ilişkin firma temsilcileriyle bir zirve yaptığı kaydedildi.



İhtiyaca göre artabilir

Şehir merkezlerinde inşa edilecek konutlardan Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis'te 645 ve Adıyaman Kâhta'da 287 olmak üzere bin 797 konutun inşa süreci bugün başlıyor. İlk planda 199 bin 739 inşa edilecek. Hasar tespit, enkaz kaldırma ve yer belirleme işlemleri bittikçe her ilde bu konut sayıları artacak. Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770 konut inşa edilecek. TOKİ, bu illerin birçok ilçesinde bugüne kadar konut inşa etti.