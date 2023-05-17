Depremzedelere hakaret eden CHP'li fenomen evinden alındı

14 Mayıs seçiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği için depremzedelere nefret kusan kişilere gereken yapılıyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan afetzedelere hakaret içerikli provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, "TikTok" adlı sosyal medya platformunda fenomen olan Ayşegül Didem Doğan adlı kadın kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy verenlere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı tespit edildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Doğan, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan, TikTok hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye için hayırlı biri değil. Sizi de uçuruma doğru götürüyor. Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Çalışkan, dürüst insanı dünyanın her yerinde isterler. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin' diye sorarlar adama.



Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AK Partili olarak çıkıp yardım istemeyin. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Biz seçime bakıyoruz. Biz laf adamı değiliz, eylem adamıyız. Siz ister küfredin, gülün hiç fark etmez. Bunlar bir şey ifade etmiyor, bizi incitmiyor.