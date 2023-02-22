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Depremzede vatandaştan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 'istifa edin' çağrısı

Hatay'da depremzede bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istifaya davet etti.

Depremzede vatandaştan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 'istifa edin' çağrısı
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2023 Çarşamba 21:36

Depremin büyük hasara yol açtığı Hatay'da binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Neredeyse sağlam binanın kalmadığı şehre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu şehirdeki son durumu öğrenmek için Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte bölgeyi gezdi.

O anlarda bir vatandaşın Kılıçdaroğlu ve Savaş ile diyaloğu dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun yanında 'istifa edin' dedi

Depremzede vatandaş, Lütfü Savaş'a dönerek 'istifa etmesi' çağrısında bulundu.

Depremzede vatandaş, "Başkanım sizden de razıydık ama rica ediyorum lütfen bir onur meselesi olarak istifa etmenizi istiyorum." dedi.

Gülerek karşılık verdi

Medyascope'un objektifine yansıyan anlarda Lütfü Savaş ise bu çıkışa, "Niye edelim, nasıl edeceğiz?" diye gülerek karşılık verdi.

"20 yıldır Hatay'ı ıslah edemediniz"

Savaş'ın cevabının ardından tekrar söz alan vatandaş, Lütfü Savaş'ın 20 yıldır Hatay'ı ıslah edemediğini belirtti.

Depremzede vatandaşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Lütfü Savaş'ı istifaya davet ettiği ifadeler şu şekilde:

İBB ülkemizin diğer ucundan güneyine kadar geliyor, burada afet koordinasyon merkezi kuruyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi ortada yok. Başkanım 20 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde, Hatay olmadan önce de Antakya ilçe belediyesinde belediye başkanlığı yaptınız. 20 yıldır bu kenti maalesef ıslah edemediniz, bu felaketi öngöremediniz. Biz sizden razıydık ama bu saatten sonra sizin yanımızdaki kıymetiniz yerinde kalsın diye istifa edin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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