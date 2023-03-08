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Depremzede öğrencisine "Sanki atom bombası atıldı" diyen öğretim görevlisi hakkında inceleme başlatıldı

Depremzede öğrencisine "Sanki atom bombası atıldı" diyen öğretim görevlisi hakkında inceleme başlatıldı

Depremzede öğrencisine "Sanki atom bombası atıldı" diyen öğretim görevlisi hakkında inceleme başlatıldı
Kamusaati
Kamusaati
08 Mart 2023 Çarşamba 17:33

Düzce Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan bir kişinin online derste Hatay'daki depremzede öğrencisiyle konuşması sosyal medyada gündem oldu. Şahsın, öğrencisinin dersle ilgili bir konudaki görüşüne "Sanki atom bombası attılar" diye yanıt vermesi tepki çekti. Konuyla ilgili Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilimizde büyük yıkım yaşanırken, felaketten en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Evinden olan binlerce depremzede çadır, konteyner, yurt vb. noktalarda hayatını devam ettirmeye başladı.

"ATOM BOMBASI ATTILAR SANKİ"

Bu noktada Düzce Üniversitesi kadrosundan bir öğretim görevlisinin, online derse Hatay'dan katılan depremzede öğrencisi ile diyaloğu gündem oldu. Öğretim görevlisi olarak çalışan şahıs, öğrencisinin depremzede olduğunu bilmesine rağmen ısrarla röportaj yapmasını istedi. Şahıs, depremzede öğrencinin "Hocam röportaj yapacak kimse yok, şehir yok zaten" sözlerine; "Bırak ya sanki atom bombası attılar" şeklinde cevap verdi. Bu anlara ait kayıt sosyal medyada büyük tepki çekti.

REKTÖRLÜK'TEN AÇIKLAMA VAR

Tepkilerin ardından üniversiteden bir açıklama yapıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbilir, "Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği düşünülen ve sosyal medyada paylaşılan konuyla ilgili rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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