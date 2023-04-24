Depremin yıktığı Malatya'da vali koltuğuna oturan çocuğun talimatı duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Vali Hulusi Şahin'in koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Tarık Boztepe oturdu. Boztepe'nin vali koltuğundaki talimatı ise yeni ve sağlam zeminli binaların yapılması oldu.

Şehit Kenan Çetin İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Boztepe, müdür Elif İlaslan ve öğretmeni İsmail Altun ile ziyaret ettiği Vali Şahin'e, yaptığı resmi hediye etti. Koltuğunu öğrenciye devreden Vali Şahin, deprem anında Boztepe'nin yaşadıkları, okulundaki durumları ve eğitiminin devamıyla ilgili bilgiler aldı.

"DEPREM HEPİMİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Vali Şahin'in "Bu dönemde o koltuğa oturmak herkesin istediği bir şey değil, gönüllü olarak o koltuğa oturdun. Gündeminde neler var?" sorusu üzerine Boztepe, koltuğu devretmesinden dolayı Şahin'e teşekkür etti. Heyecanlı olduğunu anlatan Boztepe, "Herkes biliyor ki 6 Şubat'ta deprem yaşandı. 11 ili sarsan bu deprem hepimizi derinden etkiledi." dedi.

"SAĞLAM ZEMİNLİ BİNALAR İSTİYORUM"

Boztepe, talimatlarıyla ilgili, "Bu süreçte talimatlarım Malatya'yı daha da yenileyeceğim. Yıkılan binaların yerine daha yeni ve sağlam zeminli binalar yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

Kurum müdürlerine iletmesi için talimatlarını özel kalem müdürüne ileten Boztepe, "Sağlam zeminli binalar istiyorum ki bir daha depremlerde yıkılmasın. Evleri yıkılanlar için para lazım ki daha çok yardım olsun. Konteyner ve çadırlar lazım, dışarıda kalmasınlar. Yağmur yağıyor, fırtına başladı. Daha çok ağaçlandırma olsun. Enkazlar olduğunda çok duman oluyor." diye konuştu.

Ziyarette Vali Şahin, Boztepe'ye tablet, kitap ve kalem seti hediye etti.