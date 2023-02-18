Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi

Geçtiğimiz hafta iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina yıkıldı. İki büyük depremin ardından bölgede çok sayıda şiddetli artçılar yaşanırken, bir korkutan haber daha geldi.

KAHRAMANMARAŞ BU SEFER 5.1 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.31'de yaşanan depremin yerin 12.18 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.