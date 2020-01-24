DEPREM...HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ...MALATYA'DA DEPREM

Gaziantep,Kayseri,Malatya,Elazığ da deprem..

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Elazığ dışında Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Gaziantep gibi 10 ilde de hissedildi.



Öte yandan 21:08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

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Birçok Anadolu illerinde halk sokağa çıktı

Halk depremin etkisi ile sokağa döküldü..Deprem birçok ilde hissedildi..Özellikle Elazığ ve Malatya da hissedilen deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu..Birçok vatandaşımız şuan sokaklarda,

Kanepe önüme kadar geldi, lambalar sallandı, yerde oturuyordum, gittim geldim diyen vatandaş, geçirdiği deprem atağı sonucunda hastaneye kaldırıldı..!

ayrıntılar geliyor..

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