Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde son durumu aktardı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 968'e yükseldiğini belirten Bakan Soylu, "4 bin 267 Suriyeli kardeşlerimiz var bunların içerisinde." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 ilde ağır hasara yol açan depremlerde son durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aktardı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Hatay'da açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 968'e yükseldiğini belirtti. Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin, bunların içerisinde 4 bin 267 kişi Suriyeli kardeşlerimiz. Bunların 44 bin 235'i şu anda nüfus artı göçe tescil edildi. Yani Suriyeli kardeşimizin tescilini göç yapıyor, diğerlerini nüfus yapıyor." ifadelerini kullandı.

"HATAY'DA 233 STK GÖREV YAPIYOR"

Bakan Soylu, şunları söyledi: "Sahaya giden, eksiklikleri buraya gönderen tüm saha eksikliklerini, WC'den duşa, çamaşırdan herhangi sürecin eksikliğine kadar tüm eksikliklerimizi paylaşan birçok arkadaşımız var. Alt birimler de aynı şekilde Sağlık Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Valimiz tüm sürecin tamamını takip edip, kurumları bir araya getiren anlayışı sürdürmektedir. Sadece Hatay'da 233 sivil toplum kuruluşu görev yapıyor. Bunun 23'ü uluslararası STK.

"HATAY'DA 6 BİN 832 ACİL YIKILACAK BİNA VAR"

Buradan muradım şu; yerkürenin en büyük depremlerinden 400 kilometrelik bir yırtıktan bahsediyoruz. Bizim açımızdan önemli bir sonuç doğurdu. Bir sözü ifade etmem gerekir; büyük acılar ve büyük zaferler milletleri birleştirir. Milletimiz bu acı karşısında büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Allah razı olsun. Bu acının onarılması için herkes seferber oldu. Şu ana kadar 13 bin 72 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu çok olağan bir şey. Depremin art arda gelmesi kadar olağan bir süreç. Toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. 28 bin 300 enkaz var. Hatay'da 6 bin 832 acil yıkılacak bina var.

"1.5 MİLYON AFETZEDE ÇADIRDA KONAKLAMAKTADIR"

Acil yıkılacak binalarda vatandaşımızı çağırıyoruz. Süreç itinalı şekilde devam etmektedir. Tüm deprem bölgesinden 332 çadır kent alanı oluşturuldu. Hatay'da ise 80. 370 binin üzerinde sadece bizim kurdurduğumuz çadırlar. 370 bin 482. 101 bin 168 çadır da sadece Hatay'da kuruldu. Toplam 1,5 milyon afetzede çadırda konaklanmaktadır. Toplam 209, 10 ilde konteyner alanı oluşturuldu. Hatay'da 21 bin 895 konteyner planlandı. Orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkık, acil yıkılacak olan ev sahipliği ve kiracılara yerleşebilecekler, ayrıca kira ve taşınma paraları da yatırılmaktadır.

ÇADIR KENTLERDEKİ SON DURUM

Hatay'da 2 bin 482 tuvalet, 1281 duş konteyner, 400'e yakın çamaşır makinesi çadır kentlere kurulmuştur. Bir taraftan barınma ihtiyacını gideriyoruz, bir taraftan da halk sağlığıyla ilgili en ince tedbirlerini almaya devam ediyor arkadaşlarımız. Özellikle 10 bini aşkın bütün bölgede tuvalet, ki bunların temizliğine teker teker dikkat edilmektedir. Hijyen ve temizlik bizim en temel önceliğimizdir.

"KÖYLERDEKİ NÜFUS ARTTI"

Hatay'da okullarımızın bir bölümü açıktır. Vatandaşımızın barınması ve ihtiyacı için. Deprem bölgesinde okullarımızın bir bölümü açıktır. Hatay'da yaklaşık 35 bin kişi barınmaktadır okullarda. Afet bölgelerinde çadır, konteynerlerde 1 milyon 657 bin kişi barınmaktadır. Özellikle köylerdeki nüfus artmıştır. Defne'nin köylerindeki nüfuslar bazen 2, bazen 3 katına çıkmıştır. Yine tüm deprem bölgesinde toplam 860 bin 375 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye stratejisi de doğru bir stratejiydi.

"AMBALAJLI İÇME SUYU 1 MİLYON 200 BİN ADET"

Gerek Ankara gerek sahil kenarındaki oteller, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kamu kuruluşları ve vatandaşlarımız çok ciddi ev sahipliği yapmışlardır ve devam ettirmektedirler. Tespit edilen tahliye sayısı 2 milyon 141 bin. Burada özellikle şebeke suları günlük ihtiyaçlarda kullanılıyor. Sağlık Bakanlığımız, il sağlık müdürlüklerimiz, belediyeler ve kaymakamlıklarımızla her gün takip edilmektedir. İçme suyu ihtiyacında bölgeye sevk edilen ambalajlı içme sularla sağlanmıştır. Sadece bugün ambalajlı içme suyu 1 milyon 200 bin adettir. Burada hepimiz çalışıyoruz. Öyle bir sosyal medya dalgası yayılıyor ki, bu hakikaten hepimizi üzüyor hem de bazen çalışmaktan da alıkoyuyor hem de planlamamızı da altüst ediyor.

"22 MAHALLENİN HEPSİ YIKIK"

Sadece siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımızın moralini bozabilmek için apaçık bir çaba ortadadır. Sadece bir günde 1 milyon 200 bin sudan bahsediyoruz. Burada çadır kentlerimiz, aşevlerimiz var. Eksiksiz Cenab-ı Allah'tır, hepimiz eksiğiz. Muhtarlar, kaymakamlık, belediyemiz arandı. Birileri buradaki vatandaşlarımızın eksikliğini giderebilmek için elinden gelen gayreti gösterirken öteki taraf da meseleyi manipüle etmek, yanlış ve yalan üzerinden beyanda bulunmak ne kadar doğrudur. 22 mahalleye su verilmiyor deniyor, nasıl verilsin. 22 mahallenin hepsi yıkık.

"BİNLERCE YARDIM TIR'I GELİYOR"

Bunu bu şekilde değerlendirmek insaf, vicdan ve ahlakla bağdaşmıyor. Buradaki insanların karşı karşıya kaldığı afete yalanlar üzerinden başka afetler ekliyorlar. Bunu da bir şekilde anlatmak durumundayız. Aksi takdirde farklı bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle binlerce yardım TIR'ı geliyor. Su geliyor. İç çamaşırı ihtiyacı var. Netice itibariyle sevkiyatlarımız durmuyor ve devam edecek.

"HATAY'DA 2 BİN GEÇİCİ İŞYERİ PLANLANDI"

Şu ana kadar toplam geçici işyerlerinden bahsetmiştim. Bütün esnaf teşkilatlarıyla konuşuldu. Yerlerini onlar gösteriyorlar. Hangi grupların öncelik olması gerektiği planlandı. Ticaret Bakanlığımızla birlikte çalışma ortaya konuyor, Hatay'da 2 bin geçici işyeri planlandı. Böylece devam edecek. Bunun yanı sıra özellikle burada bir konuya başlık açmam lazım. Sahada çalışıyoruz, STK'larla çalışıyoruz. Hatay'da 2 bin gönüllü var. 'Depremzede olup artık ben de bir şeyler yapmak istiyorum' diyenler var.

"TORUNUNU ENKAZDAN KURTARIP ÇALIŞANLAR VAR"

Gönüllülere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. STK'lara teşekkür ediyoruz, yerli ve yabancı katkı koyanlara teşekkür ediyoruz. Depremzede olup bu illerde yaşayan kamu çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O günden bu yana burada çalışanlar var. Bizatihi torununu, hanımını enkazdan kurtarıp en son kendisi enkazdan çıkıp burada kamuda çalışanlar var.

"PSİKOSOSYAL DESTEK DEVAM EDİYOR"

Bir taraftan psikososyal destek devam ediyor. EBA için televizyon yerleştiriyorlar. Bu da başlı başına okuyan çocuklarımız için atılım. Çadır kentlerde ve konteynerlerde kurulan çocuk oyun alanları, destek alanları. Kamu görevlilerimizin onları yetiştirme çabaları. Bunların her birisi bir program çerçevesinde yürümektedir. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda 1 milyon 200 bin kişiye deprem bölgesinde uzatıldı. 1 milyon 61 bin 271 aileye, aile başı 10 bin TL ödeme yapıldı. Taşınma yardımına başvuran ailelere ödemeler başladı.