Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi. Depremlerde, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğü açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 41 bini aştı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

20 BİN 870 BİNADA ENKAZ ÇALIŞMASI YAPILIYOR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü açıkladı. Sezer " ( Deprem bölgesinde) Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz." dedi.

"7 BİNE YAKIN KONTEYNER KURULDU"

Deprem bölgesinde barınma ihtiyacı ile ilgili bilgi veren AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Barınma faaliyetlerinde hızlı bir ilerleme var. Şu ana kadar 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. Şu anda 7 bine yakın konteyner kurulmuş durumda. Etkilenen bütün il ve ilçelerde altyapı çalışmaları devam ediyor."

118 BİN BİNA, YIKIK, AĞIR HASARLI

Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Kurum ise şunları söyledi: "7328 uzman ile 11 ilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Gaziantep'te, 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu sonuçlar kesin sonuçlar değil, vatandaşlarımız hasar tespit sonuçlarına itiraz edebilecektir. 11 ilde afet konut yapım seferberliğini yapacağız. Deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesi tamamlandı. 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespiti yapıldı. Deprem bölgesinde yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacak."

"AMBALAJLI SULAR TERCİH EDİLMELİ"

Deprem bölgesinde şu ana kadar bulaşıcı hastalık saptanmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların şimdilik içme ve diş ve fırçalama için ambalajlı suları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Bakan Koca, "Su kalitesinde afet nedeniyle uygunsuzluk yaşanabilir. Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir. Çadır kenetlerde içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tanker suyu da klorlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"BULAŞICI HASTALIK SALGINI SAPTANMAMIŞTIR"

Koca, "Bölgede bulaşıcı hastalık var mı diye düzenli kontrol edilmektedir. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Kahramanmaraş ilimizde 1 suçiçeği vakası bulunmakta izole edilmektedir. Rota virüs nedeniyle hastanede az bir hastamız bulunmaktadır. Bulaşıcı sarılık bugüne kadar saptanmamıştır." dedi.

6 İLDE EĞİTİM ÖĞRETİME VERİLEN ARA UZATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğrenime ara verilmesi hakkında "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim başlıyor. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara ise 27 Mart'a kadar uzatıldı." dedi.