Deprem sonrası zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 11 gün sonra 5 mucize kurtuluş haberi geldi.

Asrın felaketinde 11 gün geride kaldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem geniş bir coğrafyada hissedilerek büyük enkaza yol açtı.

Devletin tüm kurumları deprem bölgesine seferber edildi.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler de depremzedeler için tek yürek oldu ve bölgelere giderek ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Arama-kurtarma ekipleri de ilk andan itibaren mücadelelerini canla başla yürüttü. Bu süreçte yaşanan mucizevi kurtarışlar, umutları yeniden yeşertti.

Türkiye büyük bir felaketi yaşarken, zamana karşı yarışta enkazdan sağ çıkarılanlar milyonlara teselli oldu.

11.günün 5 mucizesi

38 bini aşkın kişi can kaybının yaşandığı afette, ekipler 11 gün sonra 5 cana daha ulaştı.

Mucize haberler, depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile en çok yıkımın yaşandığı Hatay'dan geldi.

Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez ile Neslihan Kılıç, Hatay'da ise Osman Halebiye, Mehmet Ali Şakiroğlu ile Mustafa Avcı mucizenin adı oldu.

248.saatte Aleyna enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir mucize daha yaşandı.

17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248'inci saatinde ekiplerce enkazdan çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde tedavi gören Aleyna'nın doktoru, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.