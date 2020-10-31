Deprem sonrası skandal ifadeler kullanan kişi yakalandı İzmir depremi sonrası skandal ifadeler kullanan kişi yakalandı İzmir'i sarsan 6.6'lık deprem sonrası "Din yok, iman yok, namaz yok. Felaketi birazda kendileri istedi" şeklinde ifadeler kullanan şahıs yakalandı.

Deprem sonrası skandal ifadeler kullanan kişi yakalandı

İzmir'i sarsan 6.6'lık deprem sonrası "Din yok, iman yok, namaz yok. Felaketi birazda kendileri istedi" şeklinde ifadeler kullanan şahıs yakalandı.

İzmir depremi sonrası skandal ifadeler kullanan kişi yakalandı

İzmir'i sarsan 6.6'lık deprem sonrası "Din yok, iman yok, namaz yok. Felaketi birazda kendileri istedi" şeklinde ifadeler kullanan şahıs yakalandı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinde depremle ilgili olarak binlerce paylaşımda bulunulurken, bir kişi ise yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı. Çektiği video ile kendince depremi yorumlamaya çalışan şahıs, "Biraz oranın halkının kendine gelmesi lazım. Din yok, iman yok, namaz yok. Bu felaketi biraz da kendileri istemiş gibi oldu" dedi.

NE OLURSA OLSUN FARK ETMEZ"

Şahıs videonun devamında ise "Türkler sağ olsun, Müslümanlar sağ olsun. Öbürlerine de ne olursa olsun fark etmez" ifadelerini kullandı.

TV100'de yer alan habere göre, Bu paylaşım sosyal medyada herkesin tepkisini çekerken, konuyla ilgili olarak harekete geçen polis şahsı yakaladı.Açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.