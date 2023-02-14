Deprem felaketinde 9'uncu gün: Son veriler açıklandı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölü sayısı artıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son verileri paylaştı.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

105 bin 505 kişinin ise yaralandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır. Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.



Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.