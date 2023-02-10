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Deprem felaketinde 5'inci gün: Acı bilanço açıklandı

Deprem bölgesinde 20 bin 213 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 52 vatandaşımız da yaralandı.

Deprem felaketinde 5'inci gün: Acı bilanço açıklandı
Kamusaati
Kamusaati
10 Şubat 2023 Cuma 21:49

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket, 10 ilde tozu dumana kattı.

Depremin etkilediği şehirlerde büyük yıkım gerçekleşirken, ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor.

Büyük felaket sonrasındaki çalışmalar 5'inci gününde de, bir umutla sürdürülüyor.

Tüm yurt birlik ve beraberlik için kenetlenmişken, yurt dışından da destek yağıyor.

20 bin 213 kişi hayatını kaybetti

Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 213'e yükseldi.

Yaralı sayısı 80 bin 52, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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