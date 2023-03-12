Deprem felaketinde 34'üncü gün: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 975’e yükseldiğini duyurdu.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.

Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılmaya başlandı. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Öte yandan enkaz kaldırma çalışmaları da devam ederken, afet konutları için de planlamalar yapıldı ve ilk kazmalar vuruldu.

Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik bir mücadele ortaya koyuyor.

Bugün 33'üncü güne ulaşılan büyük felakette, AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulundu.

Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

Çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapan Sezer, bilançoyu da açıkladı.

Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 975’e yükseldiği duyurdu.

Sezer açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Hayatını kaybedenler arasında Suriyeli olmak üzere 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor. Şu an itibarıyla 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda.



Şu anda da 13 bin civarında mobil duş ve tuvalet ihtiyaç alanlarına gönderilmiş durumda.



Şu an itibarıyla 273 bin depremzedemiz, deprem dışındaki yerlerde misafir ediliyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, bir taraftan çadır ve konteyner kent kurulumu devam ediyor.

"Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarımız devam ediyor"