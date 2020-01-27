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Deprem Çantası Nasıl Hazırlanmalı?

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanmalı? Deprem Çantası Neden Önemli Neden Deprem Çantası Hazırlamalı? Deprem uzmanları, Türkiye'deki her hanede mutlaka deprem çantasının olması gerektiğini sıkça söylüyor . Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, içerisinde neler konulur? İşte deprem çantasının içerisinde olması gereken temel malzemeler...

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanmalı?
27 Ocak 2020 Pazartesi 13:23

Deprem Çantası Nasıl Hazırlanmalı?

Deprem uzmanları, Türkiye'deki her hanede mutlaka deprem çantasının olması gerektiğini sıkça söylüyor . Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, içerisinde neler konulur? İşte deprem çantasının içerisinde olması gereken temel malzemeler...

Elazığ'da yaşanan büyük sarsıntı 6.8 büyüklüğündeki  deprem meydana geldi. Depremin en çok merak edilenler arasında 'deprem çantası' bulunuyor.

Peki, deprem çantası niçin bu kadar hayati önem arz eder ? Deprem çantasında olmasında gerekenler maddeller? İşte deprem çantası ve içinde  olması gerekenler...

Deprem çantasıh hazır bulundurmak  neden bu kadar  mühimdir ?

Deprem sonrası ilk 72 saatlik dilimde , yardım ekipleri ulaşıncaya kadar acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil hal çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatında mühim önem taşır .

Afetlerin hemen ardından ihtiyaç olabilecek maddeler bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır, ulaşılabilecek bir yerde olması çok mühim. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) mevcutsa evinizde yine bakıyorsak evdeki evcil hayvanlarınız için gerekli temel ihtiyaçlarıda göz ardı etmemeliyiz. 

Deprem çantasında olmaz sa olmaz ihtiyaçlar

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli şurup hap, su ve yiyecekler her altı ayda bir yeniliğiyle değişiklik yapılmalı.

1. Çadır

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır büyük bir yardımcı konaklama ihtiyaç gidericisidir. Aracınız bulunuyorsa çadıra ihtiyacınız duymayabilirsiniz.

2. Battaniye

Son bahar Kış mevsiminde yaşanabilecek zelzelede , sizi pijamalarınızla  baş başa bırakabilir ..dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir. tam bu hususta battaniye şarttır

3. Giysi

az önceki maddede bahsettiğimiz üzere pijamalarınız ile yakalanırsanız üzerinize kalın bir şeyler giymeniz üstünüze değitirmek isteyebilirsiniz hanedeki herkes için bir er çift giysi şart .

4. Bolca su

Hava şartları çok da önemli olmamaksızın sıcak veya soğuk hava da olsa sizi hayatta tutabilecek en önemli faktör, sudur. su hayattır..

5. İlaç

Özellikle sürekli kullandığınızkronik rahatsızlik yaşadığınız rahatsızliklar yaşamaktaysanız buna bağlı  ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanıza yerleştirmelisiniz.

6. Konserve

En kötü hali düşünmeli, yemek bulamadığınız birdoğal afet durumunda paketlenmiş yiyecekler  o anki açlığınızı bastırabilir yine konserve yiyecekleri de bu anlamda tercih debilir meyve uları kek bisküvi çantanızda muhakak olmalı!.

7. Çakmak veya Kibrit

Ateş yakmanızı gerektiren durumlar için muhafaza edilmeli çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda yer alsın.

8. Düdük

Sesinizi duyurmak için sesinizin ulaşmadığı yerlerde düdük size çok büyük olacaktır.

9. Yağmurluk şemsiye mont çeket

Kötü hava koşullarını düşünürsek yağmur soguk hava  şemsiye veya yağmurluk muhakak olmalı.

10. Islak mendil peçete

Hijyenik ıslak mendiller, sizi ve ailenizin bir süre boyunca suya ulaşamayacak koşullarda su yerine geçerek  bir nebze olsun idare edecektir.

11. Kıymetli evraklar

Tapu, sigorta, kimlik  ehliyet vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda olmalı .

12. Çok Amaçlı Çakı

Her türlü işinizi görebilecek açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere ait olan çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmaz bişey .

13. El feneri

Elektriklerin kesilmesi karanlık aralarda  kalma durumunu göz önünde alırsak  el fener derdinize derman olacaktır.

14. Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

15. Tuvalet kağıdı

Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı kişisel temizlik ihtiyaçlarımızda  bire bir çok faydalı olacaktır.

16. İlk yardım çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız. içersinde yara bandı pamuk oksijenli su tendirtiyot vs

17. Para

 Olası bir İhtiyaç temininde  yardım bulamadığınız zamanlarda yanınızda para bulunması  gerekli bir haldir.

18. Ayakkabı

Evden telaşla yalın ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı yedek çorap patik bunlardan en azından bir tanesinin olması  çok işinize yarayabilir.

19. Kesici alet

Her türlü işinize görebilecek  konserve açacağı makas, bıçak vb. gibi kullanım amaçlı ait olan çok amaçlı kesici aleti de mutlaka eklemelisiniz .

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #deprem çantası #Deprem
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