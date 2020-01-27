Deprem Çantası Nasıl Hazırlanmalı?

Deprem çantasında olmaz sa olmaz ihtiyaçlar

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli şurup hap, su ve yiyecekler her altı ayda bir yeniliğiyle değişiklik yapılmalı.

1. Çadır

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır büyük bir yardımcı konaklama ihtiyaç gidericisidir. Aracınız bulunuyorsa çadıra ihtiyacınız duymayabilirsiniz.

2. Battaniye

Son bahar Kış mevsiminde yaşanabilecek zelzelede , sizi pijamalarınızla baş başa bırakabilir ..dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir. tam bu hususta battaniye şarttır

3. Giysi

az önceki maddede bahsettiğimiz üzere pijamalarınız ile yakalanırsanız üzerinize kalın bir şeyler giymeniz üstünüze değitirmek isteyebilirsiniz hanedeki herkes için bir er çift giysi şart .

4. Bolca su

Hava şartları çok da önemli olmamaksızın sıcak veya soğuk hava da olsa sizi hayatta tutabilecek en önemli faktör, sudur. su hayattır..

5. İlaç

Özellikle sürekli kullandığınızkronik rahatsızlik yaşadığınız rahatsızliklar yaşamaktaysanız buna bağlı ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanıza yerleştirmelisiniz.

6. Konserve

En kötü hali düşünmeli, yemek bulamadığınız birdoğal afet durumunda paketlenmiş yiyecekler o anki açlığınızı bastırabilir yine konserve yiyecekleri de bu anlamda tercih debilir meyve uları kek bisküvi çantanızda muhakak olmalı!.

7. Çakmak veya Kibrit

Ateş yakmanızı gerektiren durumlar için muhafaza edilmeli çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda yer alsın.

8. Düdük

Sesinizi duyurmak için sesinizin ulaşmadığı yerlerde düdük size çok büyük olacaktır.

9. Yağmurluk şemsiye mont çeket

Kötü hava koşullarını düşünürsek yağmur soguk hava şemsiye veya yağmurluk muhakak olmalı.

10. Islak mendil peçete

Hijyenik ıslak mendiller, sizi ve ailenizin bir süre boyunca suya ulaşamayacak koşullarda su yerine geçerek bir nebze olsun idare edecektir.

11. Kıymetli evraklar

Tapu, sigorta, kimlik ehliyet vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda olmalı .

12. Çok Amaçlı Çakı

Her türlü işinizi görebilecek açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere ait olan çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmaz bişey .

13. El feneri

Elektriklerin kesilmesi karanlık aralarda kalma durumunu göz önünde alırsak el fener derdinize derman olacaktır.

14. Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

15. Tuvalet kağıdı

Yanınızda kuru bir peçete veya tuvalet kağıdı kişisel temizlik ihtiyaçlarımızda bire bir çok faydalı olacaktır.

16. İlk yardım çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız. içersinde yara bandı pamuk oksijenli su tendirtiyot vs

17. Para

Olası bir İhtiyaç temininde yardım bulamadığınız zamanlarda yanınızda para bulunması gerekli bir haldir.

18. Ayakkabı

Evden telaşla yalın ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı yedek çorap patik bunlardan en azından bir tanesinin olması çok işinize yarayabilir.

19. Kesici alet

Her türlü işinize görebilecek konserve açacağı makas, bıçak vb. gibi kullanım amaçlı ait olan çok amaçlı kesici aleti de mutlaka eklemelisiniz .

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©