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Deprem bölgesinde provokasyon yapan Masterchef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

Adıyaman'daki enkazdan çıkarılan bir cesedin, Afganistan uyruklu şahıs tarafından kolunun kesilerek altınlarının çalındığı iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş tutuklandı.

Deprem bölgesinde provokasyon yapan Masterchef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
12 Şubat 2023 Pazar 18:55

Türkiye, büyük depremin izlerini silmeye çalışırken, asılsız haberlerle vatandaşa yanlış bilgi aktarılıyor.

Dezenformasyonun önüne geçebilmek için titizlikle inceleme sürdüren ekipler, bir olaya daha açıklık getirdi.

Afet bölgesi Adıyaman'da bulunan 2018 yılındaki Masterchef yarışması şampiyonu Uğur Kardaş,  bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia etti.

"Afganlı biri geliyor kolunu kesiyor altınlarını alıyor"

Sosyal medya hesabından bu olayı anlattığı bir video paylaşan Kardaş, şu cümleleri kullandı;

İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Çevik kuvvet koruyor tabi. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Afgan'ın biri gelsin… Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum.

İddiaları kanıtlayacak somut delil bulunamadı

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Kardaş, gözaltına alındı.

Emniyetten Uğur Kardaş hakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı;

Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur

Tutuklandı

Kardaş, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahra Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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