Depreden sonra provokatörlerin ortaya attığı yalanlar

Türkiye depremden sonra yaralarını sarmak için seferber olurken, boş durmayan provokatörler, çalışmaları aksatmak, siyasi kazanç elde etmek için sayısız yalan haber servis etmeye koyuldu.

Türkiye 6 Şubat sabahı tarihi bir felakete uyandı.

İlki 7.7 büyüklüğünde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, 9 saat sonra ikincisi 7.6 büyüklüğünde Elbistan ilçesi merkez üssü olmak üzere iki büyük deprem yaşadık.

İki deprem de toplam 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Son verilere göre 30 bini geçen ölü sayısı ve 80 bini geçen yaralı sayısıyla felaket tarihe geçti.

İlk andan itibaren devletin tüm kurumları, belediyeler ve sivil inisiyatifler harekete geçti.

Provokatörler fırsatı kaçırmadı

Türkiye'nin seferber olduğu felaketin yaraları sarılıyor.

Bölgede insanüstü bir çaba sarf edilirken provokatörler de fırsatı kaçırmadı.

Felaketin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyadan ve diğer tüm kanallardan yalan haberler servis edildi.

Siyasetçi ve gazetecilerden sayısız yalan çıktı

Bu yalanları sadece kimliği belirsiz provokatörler değil, siyasi rant elde etmek isteyen siyasetçiler, toplumda gazeteci kimliği ile tanınan isimler ve sosyal medya ünlüleri de yaydı.

Yalanlar çalışmaları aksattı, moralleri bozdu

Yapılan çalışmaları sekteye uğratan, sahadaki ekiplerin ve depremzedelerin moralini bozarak dayanma gücünü zayıflatan, Türkiye'nin her bölgesinde yardım için sıraya giren her yardımseverin güvenini sarsan yalanlar art arda geldi.

İşte 6 Şubat'tan itibaren servis edilen yalanlar;

- Devlet yok, gelmedi.

- Afet bölgesinde TSK arama kurtarma çalışmalarında devreye girmedi.

- Enkazdan ilk olarak AK Partilileri çıkarıyorlar.

- Depremin nedeni Boğaz'daki ABD gemisi

- Alevilerin olduğu yerlere yardım gönderilmiyor.

- Deprem bölgesinde Kızılay çadırı yok.

- Arama kurtarma yapılmıyor.

- Sığınmacılar cesetlerin kolunu kesip altınları çaldı.

- İHA'lar deprem bölgesinde kullanılmadı.

- Tayvanlı arama kurtarma ekibi, Türk ekiplerle sorun yaşadığı için ülkeden ayrıldı.

- Valilik, İBB'yi Hatay'dan çıkartmak istiyor.



- AFAD, üzerinde alkollü içecek logosu bulunan giysileri kabul etmedi.

- Fenerbahçe'nin yardım tırı yağmalandı.

- Akkuyu NGS depremde hasar gördü.

- Arap ülkelerinden yardım gelmedi.

-Deprem bölgesindeki jammerlarla enkaz altındakilerin iletişimi kesiliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden sonra CHP'li belediyeleri aramadı.

- Hatay Havalimanı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi onardı.

- HDP yardım aracına kaymakamlık el koydu.

- Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi tamamıyla yıkıldı.

- Malatya Özel Güvenim Bakım Merkezi’ndeki engelli bireyler sokakta kalıyor.

- Sakarya’da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

- AFAD, akşam 8.5 şiddetinde deprem beklendiğini açıkladı.

- Samsun’da bir saat içinde 6.3 şiddetinde deprem olacak.

- Kahramanmaraş’ta yanardağ patladı.

- Maraş’ta fay hattı kopmuş, 8.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor.

- Deprem bölgesine asker gönderilmiyor.

- TÜBİTAK deprem bölgesiyle ilgili projeyi reddetti.

- Depremde hasar gören Mersin Şehir Hastanesi boşaltılıyor.

- Atatürk Barajı’nda çatlaklar oluştu.

- Suriyeliler itfaiye erinin telefonunu çaldı.

- Hatay Samandağ’a teröristler geldi, eylem yapacaklar.

- Şanlıurfa’da çocuklar çalınıyor.

- Bir Afgan, çıkan cesetlerin elini kesip altınlarını çalıyor.

- Mersin KYK’da kız öğrenciler Suriyeli erkekler tarafından taciz ediliyor.

- AFAD deprem bölgesine yardım götürmüyor.

- Ankara’da bazı kişiler deprem bölgesinden evlerine aldıkları çocuklara şiddet uyguluyor.

- Arap, Alevi, Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu illere AFAD gitmiyor.

- Kahramanmaraş’taki depreme ABD’li şirketin açtığı 6 bin metrelik petrol kuyusu sebep oldu.

- Hatay’da Yapı Denetim Müdürlüğü’ndeki evraklar yok ediliyor.

- Türkiye-Suriye sınırındaki bazı duvarlar yıkıldı, çeteler Türkiye’ye giriyor.

- Mersin’e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi.

- Kimliği belirlenemeyen cenazeler resmi rakamlara dahil edilmiyor.

- Antakya’da cenazeler isim yerine numara verilerek gömülüyor.

- Deprem mağdurlarına yardım yapılmadan önce GBT araştırması yapılıyor.

- Savcılar mesai bitti diye işlem yapmadığı için cenazeler defnedilemiyor.

- Deprem bölgesinde kullanılacak araç ve ekipmanlar gümrük vergisi uygulandığı için bekletiliyor.

- Afet bölgesine gönderilen iş makinaları bekletiliyor.

- İsrail’den gelen yardım ekibi bekletiliyor.

- HDP’li belediyenin yardım aracına el konuldu.

- Avusturyalı kurtarma ekibi bir çocuğu kurtaracakken Türk ekibi kameralarla gelip görevi devraldı.

- 23 Kasım 2022 Düzce depremi sonrası hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı.

- Macar yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı.

- Hatay’da çadır dağıtılmadı.

- Deprem bölgesinde bir yağmacı direğe bağlandı.

- Cenazelerimizi çıkaramıyoruz, kepçeciler çocukların ceplerindeki telefonları çalıyorlar.

- AFAD acil gönüllü çağrısı yaptı.