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Denizli Güney Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Denizli Güney Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Güney Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE temizlik işçisi alacağını duyurdu.

Denizli Güney Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
04 Kasım 2022 Cuma 20:11

Denizli Güney Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Güney ilçesinde ikamet etmek,

En az lise mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik,

Diploma,

İkametgah.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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