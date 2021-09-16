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Denize Girmek, İğne Vurulmak, Banyo Yapmak orucu bozar mı? 2022

Ramazanın gelmesi ile birlikte vatandaşlar, orucu bozan halleri merak ediyor. Peki diş fırçalamak, denize girmek orucu bozar mı? Alo Fetva hattına gelen sorulara il müftüsü Hasan Kamil Yılmaz cevap verdi.

Denize Girmek, İğne Vurulmak, Banyo Yapmak orucu bozar mı? 2022
16 Eylül 2021 Perşembe 01:05

İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Nuruosmaniye Camisi içerisinde bulunan müftülük binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ramazanın gelmesi ile birlikte, orucu bozan haller merak ediliyor. İl Müftüsü Yılmaz, "Alo Fetva Hattı"nın Ramazan  öncesi ilk mesaisinde telefonla vatandaşların sorularını cevapladı. Vatandaşlardan birçok soru geldi. Bunlardan en çok dikkat çekenleri ise, dış fırçalamak, denize girmek, banyo yapmak orucu bozar mı oldu? 

"İbadetin ve dini hayatın yoğun yaşandığı ramazan ayında insanlar daha  fazla soru sorabiliyor. 'Acaba orucumu bozacak bir hareket mi yaptım', 'Şu  hareket orucuma zarar verir mi' gibi konularda hemen tereddüde düşüp telefona  sarılıyorlar. 

En çok sorulan sorular hepimizin bildiği gibi ‘Sakız çiğnemekle  oruç bozulur mu?’, 'İğne yaptırmakla, diş çektirmekle, diş fırçalamakla oruç  bozulur mu?' türünden gündelik hayatta sık karşılaştığımız olayların cevapları  şeklinde oluyor. 

Sakız Çiğnemek Orucu Bozar mı?

Bu soruların cevaplarına gelecek olursak, sakız önceden  çiğnenmiş, içinde şeker unsuru kalmamışsa bunun caiz olduğu yönünde kurulumuzun  fetvası var. Ancak hiç çiğnenmemiş, içerisinde şeker ve glikoz bulunuyorsa  elbette ki bu orucu bozar. 

Denize Girmek ve Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Denize girmek, banyo yapmak konusunda ise ağız ve  burundan su kaçma, su yutma tehlikesi yok ve buna dikkat edilecekse denize  girmenin de banyo yapmanın da sakıncası yok. 

Diş Fırçalamak ve Misvak Kullanmak Orucu Bozar mı?

Diş fırçalama meselesinde de diş  macununun tadı, kokusu boğazımızdan aşağıya geçerek bizi endişelendirmeyecekse  orucu bozmaz. Mümkünse yatmadan önce fırçalamak gerekir."

Aşı ve İğne Vurulmak Orucu Bozar mı?

Genel kural ve kesin hüküm olarak, hastanın vücuduna direnç sağlamak için bir gıdayı iğne veya serum yoluyla enjekte etmek orucu bozar.

Ağrıyı kesmek veya zorunlu tedavi maksadıyla yapılan enjeksiyon da, İmam Azama göre orucu bozar. Fakat, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre bozmaz.

İhtiyata uygun olan bu tür tedavileri gece yapmaktır. Bununla beraber gündüz yapılması gereken muayene ve tedaviler için bu ruhsattan istifade edilebilir.

Jinekolojik muayeneden dolayı oruç bozulmaz. 

İsmailağa Cemaati aşı ve iğne vurulmak ile ilgili şu açıklamayı yapıyor.

Karnında veyahut başında bulunan bir yaraya akıtılan ilaç mideye veya dimağa yani beynin, kafanın içine ulaşması orucu bozar ve kazayı gerektirir. Bu bakımdan zamanımızda, oruçlu iken vurulacak olan iğne veya aşının orucu bozar kabul edilmesi daha ihtiyatlıdır. Çünkü iğne ile kaba etten veya damardan deva veya gıda olarak verilen ilâcın, bedenin her tarafına kan dolaşımı yoluyla yayıldığı bugün tıbben kesinlikle sübut bulmuş, yaralara konulan ilâçların beyin ve karın boşluğuna ulaşması hususundaki tereddüde artık yer kalmamıştır. Dışarıdan verilen bir ilâcın mide veya beyne ulaşmasının katiyyeti halinde, orucun bozulacağı fakîhlerce ittifakla kabul edilmiştir.

Bu sebeple oruçlu olan bir kimse, önemli bir sebep veya zorlayıcı bir zaruret yoksa iğne yoluyla yapacağı tedaviyi iftar vaktinden sonraya tehir etmelidir. Bir mecburiyet dolayısıyla gündüz oruçlu iken iğne yaptıranlar, Ramazan-ı Şeriften sonra bu oruçlarını kaza etmelidirler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ayı #ramazan #2022 #Mİ #bozar #orucu #yapmak #banyo #olmak #Vurulmak #İğne #Girmek #Denize
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