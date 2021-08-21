Deniz Zeyrek: Erdoğan bazı bakanları affedeceğini duyurdu

"İşlerin iyi gitmediğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da görmüş olacak ki zaman zaman kabinesinde değişiklikler yapıyor" diyen Zeyrek, bazı bakanların da "affedileceğini" belirtti

.Deniz Zeyrek: "Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek.

İşlerin iyi gitmemesinin, 2023 seçimlerine “oy” ve hatta “iktidar” kaybı olarak yansıyabileceğini de bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler de yapabilir."

Deniz Zeyrek: Erdoğan sonbaharda kabine revizyonuna gidebilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki sonbaharda bir revizyona gideceğini belirterek bakanlara dikkat çekti. Zeyrek, "Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek" dedi.

Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde Erdoğan'ın bir kabine revizyonuna gidebileceğini belirtti.

"İşlerin iyi gitmediğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da görmüş olacak ki zaman zaman kabinesinde değişiklikler yapıyor" diyen Zeyrek, bazı bakanların da "affedileceğini" belirtti.

Zeyrek, "Aynı zamanda damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affını istemesinden ve affının kabul edilmesinden bu yana Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından affedildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek" dedi.

BAKANLIKLAR 'DENETLENEBİLECEK'

Erdoğan'ın kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdiğini öne sürem Zeyrek, "Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlanacak. Söz konusu bakanlıklarda denetleme süreci bitmeden de bakan değişimine gidilebilir" dedi.

SONBAHARA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ın sonbaharda bir kabine revizyonuna gideceğini öne süren Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

İşlerin iyi gitmemesinin, 2023 seçimlerine “oy” ve hatta “iktidar” kaybı olarak yansıyabileceğini de bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler de yapabilir.

Atılacak adımlar iktidarı kaybetmenin önüne geçer mi bilinmez ama sonbahara girerken iktidar cenahında hareketli günler yaşanacağı kesin. "