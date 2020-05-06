Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay verenler CHP'li Vekiller Evet Demeseydi Asılmayacaklardı!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. 1972 yılında idam edilen üç gencin ölümlerinin üzerinden tam 48 yıl geçti, Neden asıldılar, hangi partiler evet oyu verdi, 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına onay veren vekillerden 30'u, CHP'liydi.
Türkiye'nin o karanlık döneminde idamlar nasıl oldu; karara hangi partiden kimler onay verdi?
Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı.
273 EVET OYU
Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi.
1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı.
İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.
CHP'DEN 30 EVET
Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di.
Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.
EVET DİYEN CHP'Lİ VEKİLLER
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