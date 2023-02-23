Denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1999 öncesi yapılan mühendislik hizmeti almayan binaların yüzde 98'inin yıkıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 18 gün geçti.

Deprem felaketinin ardından Türkiye yaraları sarmaya çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası programında depremin bilançosunu anlattı.

Kurum, Adıyaman'da katıldığı programda 1999 öncesi yapılan mühendislik hizmeti almayan binaların yüzde 98'inin yıkıldığını ifade etti.

Yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesinde

Murat Kurum'un verdiği bilgilere göre 11 ili etkileyen depremde yıkılan binalar üzerinde yapılan çalışmalar şu şekilde:

Adana'da incelemeye alınan toplam 430.827 binalar yıkılan 18 binadan 17 tanesi eksi yapı.

Adıyaman'da yıkık binalardan 2.742 tanesi 1999 öncesi

Adıyaman'da toplam 119.307 bin yapının 60.911 tanesi yeni yıkık binalardan 2.742 tanesi 1999 öncesi depremde 132 tanesi ise yeni yapı.

Diyarbakır'da incelenen 22.463 bin yapının 121.364 tanesinin yeni yapı olduğu yıkılan binaların ise 174 tanesinin eski yapı olduğu kaydedildi.

Elazığ'da denetime giren 122.386 bin yapının 59.391 tanesi yeni yapıyken yıkılan bir binanında 1999 öncesine ait olduğu tespit edildi.

Gaziantep'te 307.841 bin yapılar arasında 130.875 yapının yeni yapıyken yıkılan 2666 bina arasında 2571 yapının eski olduğu kayedildi.

Hatay'da 5.885 tanesinin 5.755 tanesi 1999 depremi öncesinden

Hatay'da 351.029 bin bina üzerinde yapılan çalışmalarda yıkılan 5.885 tanesinin 5.755 tanesi 1999 depremi öncesinden.

Malatya'da ise incelenen 381. 746 bin binada yıkılan 2335 binadan 2299 bina 1999 depreminden önce yapıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan 3.746 bin yapının 3.582 binin 1999 öncesinden

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelenen 172.581 bin yapıdan 76.350'si 1999 depremi sonrasında olduğu kaydedilirken yıkılan 3.746 bin yapının 3.582 binin 1999 öncesinde olduğu tespit edildi.

Kilis'te incelenen 245.205 bin yapının 250.783 bini 1999 depremi sonrasında yapılırken yıkılan 289 yapı da 1999 öncesine ait.

Malatya'da 2335 tanesinin 2.299 tanesi de 1999 depremi öncesinden

Malatya'da incelenen 381. 746 bin yapıda yıkılan 2335 tanesinin 2.299 tanesi de 1999 depremi öncesi.

Osmaniye'de denetlenen 37.501 bin yapının 21.970 yapı 1999 sonrasına aitken yıkılan 232 yapının 227 tanesi de 1999 öncesinden.

Şanlıurfa'da 144.452 yapı incelenirken yıkılan 63 yapının tamamı 1999 öncesine ait.

Yıkılan 18.150 tanesinden 17.588 tanesi 1999 öncesinden

Toplam 11 ilde incelenen 2.535.238 yapının 1.191.183 tanesi 1999 sonrasındayken yıkılan 18.150 yapıdan 17.588 yapı eski yapıyken 562 yapının yeni olduğu kaydedildi.