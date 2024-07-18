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DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale
Admin
Admin
18 Temmuz 2024 Perşembe 09:55

Diyarbakır'da aralarında DEM Parti milletvekillerinin de olduğu grubun yaptığı basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarına yönelik sarfedilen çirkin sözleri üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale ederek yarıda kesti. Çembere alınan grup açıklamayı yapmadan alandan ayrıldı.

Diyarbakır'da basın açıklaması yapmak için toplanan grubun, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sınır ötesi operasyonlara yönelik sözleri gerginliğe neden oldu. Duruma müdahale eden emniyet amiri, grubu ikaz ederek dağıttı.

Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda toplanan, aralarında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın olduğu grup basın açıklaması yapmak istedi.

EMNİYET AMİRİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Burada yapılan müzakerede polis, getirilen bir pankarta izin vermedi. Grup buna rağmen açıklama yapmak istedi. Açıklamada TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına yönelik sözler üzerine emniyet amiri ses yayın aracıyla müdahale etti.

TSK OPERASYONLARINA ELEŞTİRİ DEVAM EDERSE MÜDAHALE EDİLECEK"

Açıklamaya izin vermeyen polis, 3 kez yapılan uyarının ardından grubu çembere aldı. Emniyet amiri çemberdeki gruba, "Üzerinde konusu suç teşkil eden adli makamların el koyma talimatını verdiği bir pankart kullandırılmadı. Bu süreçle ilgili olarak eylemin kanunsuzluğa dönüşmesi çerçevesinde devamına müsaade edilmeyecek. Müzakere süreci devam eden bir etkinlikte eyleme devam edemezsiniz. Arka taraftan çıkışınıza müsaade edeceğiz. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecek. Terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi eleştirel hale geldiği için müsaade edilmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarını eleştirecek çerçevede devam edilirse müdahale edileceğinin ikazını yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Çembere alınan gruptakiler açıklamayı yapmadan alandan ayrıldı.

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