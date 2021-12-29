Delmicron varyantı 2022'nin kabus gibi geçmesine yol açabilir

Omicron ve delta mutasyonlarının birleşimi olan "delmicron" varyantının endişe oluşturduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Eğer yılbaşı partilerini, toplu aktiviteleri kontrol altına alamazsak ve kontrollü sosyal hayatımıza devam etmezsek 'delmicron' 2022'nin kabus dolu geçmesine sebep olabilir" uyarısında bulundu.

Korona virüsü salgınında yeni mutasyonlar görülmeye devam ederken uzmanların çifte varyant olarak belirttiği "delmicron" endişe oluşturuyor. Türkiye'de korona virüs, delta varyantıyla etkili oluyor. Omicron varyantı ise 6 ilde görüldü.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kapalı alanlarda ve toplu şekilde yapılabilecek yılbaşı kutlamalarının 2022'de vakaların patlamasına yol açabileceğini söyledi. Özkaya, "Omicron varyantını tünelin sonundaki ışık gibi düşünebiliriz. Omicron varyantı bu hastalığın sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bu varyant çok hafif grip gibi geçiriliyor fakat çok bulaşıcı olduğunu da biliyoruz. Bizim ülkemizde vakaların çoğunluğunu delta varyantı oluşturuyor. Omicron vakaları da ülkemizde artmaya başladı. Bu bakımdan bizim gibi ülkelerde delmicron hastalığı dediğimiz bir tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Delmicron tablosu oluşursa ciddi anlamda vaka sayısını arttıracak. Bu yüzden özelikle yılbaşında toplu aktiviteler ve kontrolsüz sosyal hayat bunu tetikleyebileceği için istemediğimiz bir şey olur” diye konuştu.

"2022 yılı hastalığın bitme dönemi olacakken vakalar tekrar patlayabilir"

Aşının şu ana kadar ki varyantlara etkili olduğunu belirten Dr. Özkaya, "Eğer kontrollü sosyal hayatımıza ve yılbaşı eğlencelerimize dikkat etmezsek, 2022 tam hastalığı bitirme dönemine yaklaşmışken tekrar vaka patlamalarıyla karşılaşacağımız bir yıl olur. Şimdiye kadar hem delta hem omicronun ateş, öksürük, grip gibi belirtilerle seyrettiğini biliyoruz. Bununla birlikte omicronda ağır hasta sayısında ve ölüm oranında düşük. Bu toplum için gerçekten bir şans. İyi haber şu ki, vaka sayılarımız azaldı. Hastanelerdeki yoğun bakım hasta sayılarımız azalmaya başladı. Bu, hastalığın kontrol altına alındığını gösteriyor. Ama maalesef kontrollü sosyal hayatımızı devam ettiremezsek ve aşı ile korunamazsak hem delta mutasyonu hem omicron mutasyonu ikisi birlikte 2022'de bize tekrar kabus dolu günleri yaşatabilir. Şu an mevcut aşılar hem deltaya karşı koruyucu hem de diğer mutasyonlara karşı koruyucudur. Mevcut aşılar hala koruyucu ve hala etkili olduğundan, yani tünelin sonundaki ışığı gördüğümüz için diyoruz ki ‘lütfen delta ve omicronu bir araya getirmeyelim'. ‘İnsanlarımız dikkat etsin ve aşı olsun' diyoruz" şeklinde konuştu.