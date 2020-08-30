Bursa'da dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), yokuşta geriye doğru giderken kontrolden çıkarak kayan kamyonet ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. İki gün sonra doğum günü olan Müdüroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından ‘aşure’ ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise yürekleri dağladı.

Bursa Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı geriye doğru hareket ettiği sırada kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Duvara çarpan kamyonet, durdu. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Müdüroğlu'nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



SÜRÜCÜ TESLİM OLDU



Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Eda Müdüroğlu'nun cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza yapan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI



İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda, ‘aşure aşererek güne başladım' ve ‘bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması ise yürekleri dağladı.



Müdüroğlu'nun dün yaptığı paylaşımda ise ‘içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.