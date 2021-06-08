Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan Ertaş ailesi, dedelerinin başladığı gül suyu ve yağı üretimini kurdukları modern tesiste devam ettiriyor. Ertaş ailesinin üyeleri şimdi gül yağının litresini 4 bin eurdan (42 bin lira) Suudi Arabistan, Fransa, Japonya gibi ülkelere gönderiyor.

Gülü işleyerek suyunu ve yağını elde etmeyi babası Mehmet Ali Ertaş'tan öğrenen Sefa Ertaş, daha sonra mesleği oğulları Yüksel ve Hüseyin Ertaş'a devretti. Bugün de üretimi Yüksel ve Hüseyin Ertaş'ın 5 oğlu sürdürüyor. Dedeleri zamanında 12 kilogramlık bakır kazanlarda gül kaynatan aile, kurdukları tesiste yılda işledikleri 80 ton gülden elde ettikleri su ve yağı, yurt içi ve yurt dışına pazarlayabilecek hale geldi. İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan doğal gül yağından yıllardır kazançlarını sağlayan aile, gül toplayan kadınlara da istihdam olanağı sunuyor.

KÖYLÜNÜN GÜLLERİNİ DE ALARAK İŞLİYORLAR

Gül ürünleri elde edilen işletmenin sahibi 56 yaşındaki Yüksel Ertaş, ata mesleğini kardeşiyle birlikte sürdürdüğünü söyledi. Ailesinin güle olan sevgisinin kendilerinde de yer ettiğini dile getiren Ertaş, bu nedenle 1989'da köye kurdukları fabrikayı işletmeye devam ettiklerini kaydetti.

İlk başlarda gül yağını satmakta çok zorlandıklarını aktaran Ertaş, daha sonra gül ürünlerine talebin artmasıyla Suudi Arabistan, Fransa, Japonya gibi ülkelerden talep geldiğini, bu ülkelere satış yapmaya başladıklarını aktardı.

Dört kuşaktır üretime ara vermediklerini vurgulayan Ertaş, kendi bahçelerinde gül yetiştirdiklerini, köylünün yetiştirdiği gülleri de satın alarak işlediklerini anlattı. Ertaş, "Gül yağının litresi geçtiğimiz yıllarda 11 bin euroya kadar yükselmişti ancak geçen yıl 4 bin euroya kadar düştü. Bu yıl da 3 bin 500-4 bin euro civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

Gül sezonunun 30-35 gün sürdüğünü kaydeden Ertaş, 4 ton gülden bir litre gül yağı elde edildiğini söyledi. Gül kokusunun insanı rahatlattığını belirten Ertaş, "Biz gülsüz olamayız. Gülün kokusunu mayıs ve haziranda almamız, her yıl gül kaynatmamız lazım. Gül kokusunu alırsak rahatlıyoruz ve gül bahçelerini çok seviyoruz, biz güle aşığız. Maliyetine bile olsa işimizi seviyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Rahmetli dedem ve babam gibi biz de aynı ruhla ağabeyim ve çocuklarımızla bu işi yapıyoruz. Arz talep dengesine göre yurt dışına da ürün gönderiyoruz."

"AİLE TESİSİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Dördüncü kuşaktan torun 33 yaşındaki Mehmet Ali Ertaş da adını aldığı büyük dedesinden bu yana gül işini hiç bırakmadıklarını dile getirdi.

Geleneği sürdürdükleri için mutlu olduklarını aktaran Ertaş, "İşi günümüz şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Eskiden dedelerimiz odun ateşinde gül kaynatırken biz daha gelişmiş buharlı kazanlarda gül yağını çıkarıyoruz. El emeğiyle kurduğumuz aile tesisimizi daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Torunlardan 27 yaşındaki Sefa Ertaş ise "Şu an bayrağı amcaoğullarımla biz devraldık, yaklaşık 150 dönüm gül bahçemiz var. Sezonda günlük 4-5 ton gül kaynatıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı