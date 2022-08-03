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DDK'dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DDK'dan KPSS iddiaları için savcılığa suç duyurusu
Kamusaati
Kamusaati
03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:24

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans oturumundaki sorularla, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ortaya atılan iddia sonrası ÖSYM'den bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruların incelenmesi talimatını verdi

Açıklamada, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Yaşanan durumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

ÖSYM Başkanı Aygün görevden alındı

Gece saatlerinde ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alındı.

Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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