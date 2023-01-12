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Davutoğlu’ndan 6’lı masaya tehdit: Sözümüz dinlenmezse kriz çıkar

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın seçtiği Cumhurbaşkanının kendi başına karar aldığı durumda kriz çıkacağını, ülkenin seçime gideceğini söyledi.

Davutoğlu’ndan 6’lı masaya tehdit: Sözümüz dinlenmezse kriz çıkar
Kamusaati
Kamusaati
12 Ocak 2023 Perşembe 17:27

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanıyor.

Seçimlere kısa bir süre kalmışken vatandaşın gözü, 6'lı masada bir türlü açıklanamayan aday belirsizliğinde.

Masada aday tartışmaları sürerken son dönemin en sıcak konularından biri de yetki dağılımı konusu.

"Genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak"

Katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." diyen Davutoğlu, muhalifler cephesi tarafından büyük tepki almıştı.

Tepkilerin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

6'lı masayla ilgili konuşan Davutoğlu, bir ihtilafın söz konusu olmadığını savundu.

"Kriz çıkar, ülke seçime gider"

"Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse." sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, "Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." ifadelerini kullandı.

"Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar"

"Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar." diyen Ahmet Davutoğlu, "Elimizde çok kuvvetli iki mutabakat var. Hep şunu söyledik; birlikte yöneteceğiz dedik. Bu bir ilkesel pozisyon. Bu kadar tecrübeden sonra bizi anayasal zorluğa düşürecek metne imza atmayız. Asla vesayet altında çalışacak bir Cumhurbaşkanını işbaşına getirmeyiz. Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki Cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık." dedi.

"Cumhurbaşkanının arkasında duracağız üstünde durmayacağız"

Ahmet Davutoğlu, "Hükümet kurulduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü hükümeti yönetebilmesi için halkın hepimizin yanında olduğun görmesi, o Cumhurbaşkanı'nı rahatlatır. Meclis'te Cumhurbaşkanı'nın arkasında 6 partinin de grubu Cumhurbaşkanı'nın arkasında diye onu desteklemekten daha büyük bir yetki Cumhurbaşkanı'na verilmez. Böylece o Cumhurbaşkanının arkasında duracağız, üstünde durmayacağız. Önce Cumhurbaşkanı olacak, arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında. Yetkiyi ve sorumluluğu da paylaşıyor diye düşünecek." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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