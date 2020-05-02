Darbe tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı gündem oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Haddini ve amacını aşan paylaşımları ve konuşmaları ile gündem olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditlerine tepkiler gelmeye
devam ediyor.
Skandal tehditlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında Twitter'dan yaptığı o paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eğer istikbalimize el uzan olursa, eğer bu ülkeyi karıştırmak için kirli tuzaklar kurulursa; biz o elleri kırar, o tuzakları bozarız"
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