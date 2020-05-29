Darbe ile gündeme gelen Arap ülkesinden olay sözler

Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bölge için stratejik bir nokta olan Vatiyye Üssü'nü ele geçirmesi sonrası dengeler değişti. Türkiye'nin Tunus'ta meydana gelen darbe girişimini önlediği belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından Tunus'ta Hakan Fidan'a methiyeler dizilmeye başlandı.

Tunus'ta geçtiğimiz günlerde BAE destekli darbe girişimi başarısız oldu. Girişimi MİT'in engellediği belirtiliyor.



Dünya MİT'i konuşuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Tunus'ta yapılacak kanlı darbeyi önledi. Erdoğan'ın Tunus yönetimini uyarması üzerine başı ezilen darbecilerin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildiği ortaya çıktı.



Türkiye'nin en güvenilir ve organize kurumlarının başında gelen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yine dünya çapında bir operasyona imza attı.



15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası, FETÖ üyelerini dünyanın bir çok ülkesinde yakalayıp Türkiye'ye getiren MİT'in, bu kez de başka bir ülkede yapılmak istenen kanlı darbe girişimini önlediği ortaya çıktı.







MİT yaptığı araştırmalarda, darbe sonrası, Tunus'un kaosa sürükleneceğini ve iç karışıklıklara neden olacak olayların da çıkarılacağını belirledi.



Tüm bu gelişmeler adım adım MİT tarafından, Tunus ile beraber, BAE, ABD, Fransa, İtalya, Cazayir ve Mısır'dan gelen bilgilerle izlendi.



Tüm bilgiler toplandıktan sonra, Tunus'ta darbe ile ilgili son hazırlıklar da netleştirildi.



MIT tarafından Tunus tarafına iletilen bilgiler sonrası ülkedeki darbe önlenmiş oldu.



Darbe hazırlıklarında olan ve harekete geçmeye çalışan, onlarca general ile yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı.



Tunus'ta dış kaynaklı finansman desteği ile Tunus'ta yapılacak darbe girişiminin ardından Türkiye'ye teşekkür ve minnet mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Said, Tunus halkının iradesini korumadaki rolüne şükran duyduğunu ifade etti.



Tunuslu yerel kaynaklar, tarafından 'Türk istihbarat Başkanı Hakan Fidan, Vatiyye üssünde Tunus'a dair darbe planlarının olduğu gizli belge stoklarını buldu ve Tunus'u darbe girişiminden kurtardı.' denildi.



Hakan Fidan ile ilgili olarak başka yorumlar ise şöyle:



'Türk İstihabarat şefi Hakan Fidan, Vatiyye Üssü'nde ele geçirdiği gizli belgeler ışığında Tunus'u darbeden kurtardı. Teşekkürler Türkiye'



'Hakan Fidan, Tunus'u bir darbe girişiminden kurtardı. Bir darbe gerçekleşecekti ancak Vatiyye'de ele geçirilen belgeler ile bu önlendi. Şeytanlar için utanç verici bir gelişme bu'