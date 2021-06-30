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Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
30 Haziran 2021 Çarşamba 02:33

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle nisan ayında Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.

Sözleşmenin yürürlükten kalkmasına bir gün kala Danıştay'dan karar geldi.

DANIŞTAY İstanbul sözleşmesinin fesih iptali davasını REDDETTİ

Danıştay, söz konusu talebi reddettiğini açıkladı. Oyçokluğu ile alınan kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

İstanbul sözleşmesine NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a savunma göndermişti. 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların "haksız ve hukuki dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle reddi istenmişti.

Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna belirtilmişti.

Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulanmıştı.

Yine sözleşmeden çekilme kararının, "kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı"na dikkat çekilmişti.

Danıştay dan İstanbul Sözleşmesi kararı #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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