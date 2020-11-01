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Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
01 Kasım 2020 Pazar 17:34

İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift; araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

TOKAT VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ

Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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