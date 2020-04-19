Daha önce 100 tl alan tekrar yardım alabilecek mi, 1000 tl yardım başvuru e-devlet FAZ-3

Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

İŞTE BAKANIMIZIN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sayın bakanımız yaptığı açıklama da,: Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz" dedi.

DİKKAT BUGÜN PTT HESAPLARINA YATIRILDI ANCAK ŞUBELERE LÜTFEN GİTMEYİN!

Geçen seferki 1000'er TL yardım alabilmek için malesef birçok vatandaşımızın Ptt şubelerine akın etmişti.Bu yüzden ptt şubeleri kilitlenmişti.Hükümet de sosyal mesafenin korunmadığını görünce, ödemelerin bizzat ptt görevlileri ve kolluk gücü aracılığı ile yapılmasını emretti.Bu sayede Ptt'nin özverili personeli ve kolluk güçlerimiz 1000 TL yardımı bizzat evlere giderek yaptı.

PTT KARTINIZLA ÖDEMENİZİ ÇEKEBİLİRSİNİZ

Lütfen şubelere gitmeyiniz! Kamusaati.com olarak uyarıyoruz.Mutlaka bir çoğunuz PTT hesap kartı vardır.Eğer ödeme almaya hak kazandı iseniz hem PTT ATM'Lerinden hem de Ziraatbank,Halkbankası,Vakıfbank ATM'lerinden kolayca paranızı çekebiliyorsunuz üstelik diğer ATM lerden paranızı çektiğinizde devlet bankaları herhangi bir komisyon almıyor!

FAZ 3 NAKDİ YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

1000 tl nakdi yardım alacak kişiler zaten Sosyal yardımlaşma sistemlerinde kayıtlı olan vatandaşlarımıza yapılacak.Zaten sistemde kayıtlı kişilerin durumuna göre ödemeleri yapılacak.Ancak e-devlet üzerinden de haneye ait bir kişi yardım talep edebilecek.Hanedeki diğer bir birey de başvuru yaparsa,sistem bir değerlendirme yapacak ve ona göre ödemesi yapılacak.

İLK NAKDİ YARDIM DESTEĞİNDEN 1000 TL ALAN TEKRAR ALABİLECEK Mİ?

Bunla ilgili bakanımız net bir açıklama yapmadı ancak biz ilk 1000 tl yardımı alanların,tekrar alamayacakları görüşündeyiz.Çünkü bakan açıklamasında 2,3 milyon ailemize daha yardım yapacağız dedi.Yani ilk 1000 TL yi alan kişi muhtemelen yeniden bir 1000 TL alamayacaktır.Bunla ilgili araştırmamız sürüyor.

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