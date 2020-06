Cumhuriyet tarihinin en büyük satışlarından biri,O şirketimiz Amerika'ya satıldı!

Türk teknoloji alanında en büyük satış gerçekleşti...

Türk oyun şirketi PEAK, tam 1,8 Milyar dolara ABD'li şirkete satıldı.Yani Türk oyun şirketi olan PEAK Tam 12,3 milyara satıldı

TÜRK TARİHİNDE EN BÜYÜK TEKNOLOJİ SATIŞI

Bloomberg’ün haberine göre, ABD merkezli oyun şirketi Zynga’nın CEO’su Frank Gibeau, Türk oyun şirketi Peak’i 1,8 milyar dolara (12,3 milyar TL) satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ödemenin yarısının nakit yarısının da Zynga hissesi olarak yapılacağı belirtildi.

Zynga CEO'su Frank Gibeau, “Peak'e ‘aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor.

Toon Blast ve Toy Blast'ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” diyor.

SİDAR ŞAHİN MİLYARDER OLDU!

PEAK oyun şirketinin sahibi Sidar Şahin artık milyarder..

2010 yılında İstanbul'da Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games (artık Peak adını kullanıyor),9 yılda Türkiye'nin yanı sıra dünya mobil oyun pazarının da önemli oyuncuları arasına girdi.

8 Kasım 2017'de duyurulan işlemle Peak, Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey Plus gibi oyunlarını geliştiren stüdyosunu Zynga'ya devretti.

TARİHİ SATIŞ, YEMEKSEPETİNİ BİLE 3'E KATLADI

Geçmiş dönemde Yemeksepeti adlı site 2015 yılında Alman Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satılmıştı,çok konuşulan bu satış,birçok insanı şaşırtmıştı.Ancak bir oyun firmasının 1,8 milyar dolara satılması Türk teknolojisinin de artık birşeyler üretip sattığının göstergesi oldu!

