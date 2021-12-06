Cumhuriyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ne partili isim seçildi

Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde 8 gazetecinin işine son verilmiş, işten çıkarmalara karşı çıkan eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın işine son verilmişti.

Küçükkaya'nın istifasının ardından gazetenin yeni Genel Yayın Yönetmeni'nin kim olacağı merak konusu olmuştu.

AYNI ZAMANDA CHP VE KADIKÖY BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Cumhuriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni gazetenin spor yazarı Arif Kızılyalın oldu.

Görevi vekaleten yürütecek olan Kızılyalın'ın CHP ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olması ise dikkat çekti.

PARTİ GAZETESİ DEĞİLİZ DEYİP, SENEDİ ÇİĞNEDİLER

Öte yandan Cumhuriyet Vakfı senedinin birinci maddesinde “Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir" hükmü yer alıyor.

Hal böyle olunca da bu atama, 'vakıf senedi çiğnendi' yorumlarına neden oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı