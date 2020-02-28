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Cumhuriyet halk partisi Meclisi göreve çağırdı,Kapalı oturum istedi TBMM'YE acil gizli oturum çağrısı

Chp Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi acil toplantıya çağırdı

Cumhuriyet halk partisi Meclisi göreve çağırdı,Kapalı oturum istedi TBMM'YE acil gizli oturum çağrısı
28 Şubat 2020 Cuma 02:06

Cumhuriyet Halk Partisi basın sözcüsü canlı yayında açıklama yaparak,yarın tüm milletvekillerini TBMM'ye kapalı oturuma çağırdı..Acil çağrı yapan sözcü,Meclisin acilen toplanması gerektiğini,durumun ciddiyetinin ne boyutlarda olduğunu kanıtladı..

Sözcü başka bir soru kabul etmedi..

TBMM'YE ACİL KAPALI OTURUM YAPILMASI ÇAĞRISI CHP'DEN GELDİ..

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Ayrıntılar geliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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