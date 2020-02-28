Cumhuriyet halk partisi Meclisi göreve çağırdı,Kapalı oturum istedi TBMM'YE acil gizli oturum çağrısı

Chp Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi acil toplantıya çağırdı
Cumhuriyet Halk Partisi basın sözcüsü canlı yayında açıklama yaparak,yarın tüm milletvekillerini TBMM'ye kapalı oturuma çağırdı..Acil çağrı yapan sözcü,Meclisin acilen toplanması gerektiğini,durumun ciddiyetinin ne boyutlarda olduğunu kanıtladı..
Sözcü başka bir soru kabul etmedi..
TBMM'YE ACİL KAPALI OTURUM YAPILMASI ÇAĞRISI CHP'DEN GELDİ..
Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler TIKLAYINIZ
Ayrıntılar geliyor.
İlgili Galeriler